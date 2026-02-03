EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|EssilorLuxottica-Investmentbeispiel
|
03.02.2026 10:04:03
EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte eine EssilorLuxottica-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 03.02.2025 wurde die EssilorLuxottica-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 264,00 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investiert hat, hat nun 3,788 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (256,70 EUR), wäre die Investition nun 972,35 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 972,35 EUR entspricht einer negativen Performance von 2,77 Prozent.
Zuletzt verbuchte EssilorLuxottica einen Börsenwert von 118,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|30.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|09.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|256,70
|0,31%