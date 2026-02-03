EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte eine EssilorLuxottica-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen EssilorLuxottica-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 03.02.2025 wurde die EssilorLuxottica-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 264,00 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investiert hat, hat nun 3,788 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (256,70 EUR), wäre die Investition nun 972,35 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 972,35 EUR entspricht einer negativen Performance von 2,77 Prozent.

Zuletzt verbuchte EssilorLuxottica einen Börsenwert von 118,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at