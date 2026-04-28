EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte eine EssilorLuxottica-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 28.04.2025 wurden EssilorLuxottica-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 250,10 EUR. Bei einem EssilorLuxottica-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,998 EssilorLuxottica-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen EssilorLuxottica-Papiere wären am 27.04.2026 745,50 EUR wert, da der Schlussstand 186,45 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,45 Prozent verringert.

Insgesamt war EssilorLuxottica zuletzt 86,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at