EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Hermès (Hermes International)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hermès (Hermes International)-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Hermès (Hermes International)-Papiers betrug an diesem Tag 336,35 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investierten, hätten nun 0,297 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 1 626,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 483,43 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 383,43 Prozent gleich.

Hermès (Hermes International) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 170,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at