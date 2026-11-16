Hermès Aktie

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WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

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Langfristige Performance 16.11.2026 10:03:29

EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hermès (Hermes International)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Hermès (Hermes International)-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 369,45 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,067 Hermès (Hermes International)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 36 310,73 EUR, da sich der Wert eines Hermès (Hermes International)-Anteils am 13.11.2026 auf 1 341,50 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 263,11 Prozent angezogen.

Insgesamt war Hermès (Hermes International) zuletzt 140,51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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