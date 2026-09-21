Hermès Aktie

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WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

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Rentabler Hermès (Hermes International)-Einstieg? 21.09.2026 10:03:43

EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Hermès (Hermes International)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Hermès (Hermes International)-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hermès (Hermes International)-Anteile bei 365,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,274 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 364,64 EUR, da sich der Wert eines Hermès (Hermes International)-Papiers am 18.09.2026 auf 1 331,50 EUR belief. Mit einer Performance von +264,64 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Hermès (Hermes International) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 139,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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