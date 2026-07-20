Hermès Aktie

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WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

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Hermès (Hermes International)-Performance im Blick 20.07.2026 10:04:24

EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hermès (Hermes International)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Hermès (Hermes International)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.07.2021 wurden Hermès (Hermes International)-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 240,00 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,081 Hermès (Hermes International)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,56 EUR, da sich der Wert eines Hermès (Hermes International)-Anteils am 17.07.2026 auf 1 681,00 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 35,56 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Hermès (Hermes International) belief sich jüngst auf 176,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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