Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Hermès (Hermes International)-Anlage
|
12.10.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Hermès (Hermes International)-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 234,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert, befänden sich nun 0,081 Hermès (Hermes International)-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (1 283,00 EUR), wäre das Investment nun 103,93 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,93 Prozent.
Alle Hermès (Hermes International)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 134,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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