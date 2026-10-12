EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Hermès (Hermes International)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Hermès (Hermes International)-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 234,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert, befänden sich nun 0,081 Hermès (Hermes International)-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (1 283,00 EUR), wäre das Investment nun 103,93 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,93 Prozent.

Alle Hermès (Hermes International)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 134,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at