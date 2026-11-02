Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Lukrative Hermès (Hermes International)-Investition?
|
02.11.2026 10:03:52
EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die Hermès (Hermes International)-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Hermès (Hermes International)-Aktie an diesem Tag 1 819,20 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,055 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Hermès (Hermes International)-Papiers auf 1 293,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,10 EUR wert. Damit wäre die Investition 28,90 Prozent weniger wert.
Hermès (Hermes International) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 135,48 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|23.10.26
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|05.10.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|05.10.26
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Hermès Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|1 295,50
|1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.