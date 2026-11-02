EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde die Hermès (Hermes International)-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Hermès (Hermes International)-Aktie an diesem Tag 1 819,20 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,055 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Hermès (Hermes International)-Papiers auf 1 293,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,10 EUR wert. Damit wäre die Investition 28,90 Prozent weniger wert.

Hermès (Hermes International) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 135,48 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at