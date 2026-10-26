EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Hermès (Hermes International)-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Hermès (Hermes International)-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2 194,00 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hat, hat nun 4,558 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 1 238,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 644,94 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,55 Prozent abgenommen.

Am Markt war Hermès (Hermes International) jüngst 129,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at