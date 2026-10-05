EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Hermès (Hermes International)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 05.10.2023 wurde das Hermès (Hermes International)-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 731,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 5,774 Hermès (Hermes International)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (1 299,50 EUR), wäre das Investment nun 7 503,75 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,96 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Hermès (Hermes International) belief sich zuletzt auf 136,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at