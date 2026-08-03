Hermès Aktie

Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

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Lohnende Hermès (Hermes International)-Anlage? 03.08.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hermès (Hermes International)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Hermès (Hermes International)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Hermès (Hermes International)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Hermès (Hermes International)-Papier bei 2 078,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,812 Anteilen. Die gehaltenen Hermès (Hermes International)-Papiere wären am 31.07.2026 7 370,07 EUR wert, da der Schlussstand 1 531,50 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 26,30 Prozent vermindert.

Hermès (Hermes International) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 160,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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