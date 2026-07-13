Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Lukrative Hermès (Hermes International)-Anlage?
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13.07.2026 10:04:05
EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren angefallen
Vor 3 Jahren wurden Hermès (Hermes International)-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Hermès (Hermes International)-Papier an diesem Tag bei 1 964,80 EUR. Bei einem Hermès (Hermes International)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,090 Hermès (Hermes International)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 1 641,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 354,54 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 16,45 Prozent.
Jüngst verzeichnete Hermès (Hermes International) eine Marktkapitalisierung von 172,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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