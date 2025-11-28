Iberdrola Aktie
EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Iberdrola SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5,16 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Iberdrola SA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 936,116 Iberdrola SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Iberdrola SA-Aktie auf 18,22 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35 266,35 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 252,66 Prozent erhöht.
Iberdrola SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 118,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
