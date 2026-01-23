Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Langfristige Investition
|
23.01.2026 10:04:02
EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Iberdrola SA-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Iberdrola SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,98 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,074 Iberdrola SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.01.2026 auf 18,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 369,66 EUR wert. Mit einer Performance von +269,66 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Iberdrola SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 118,82 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images