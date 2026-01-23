EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Iberdrola SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Iberdrola SA-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Iberdrola SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,98 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,074 Iberdrola SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.01.2026 auf 18,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 369,66 EUR wert. Mit einer Performance von +269,66 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Iberdrola SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 118,82 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at