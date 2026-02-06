Iberdrola Aktie

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

Iberdrola SA-Anlage unter der Lupe 06.02.2026 10:04:18

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Iberdrola SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Iberdrola SA-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Iberdrola SA-Aktie an diesem Tag 10,69 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 935,454 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 19,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 913,94 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 17 913,94 EUR entspricht einer Performance von +79,14 Prozent.

Insgesamt war Iberdrola SA zuletzt 125,57 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

Nachrichten zu Iberdrola SA

Analysen zu Iberdrola SA

21.01.26 Iberdrola Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
19.01.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
08.01.26 Iberdrola Buy UBS AG
12.12.25 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 19,38 2,22% Iberdrola SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:43 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

