Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Iberdrola SA-Anlage unter der Lupe
|
06.02.2026 10:04:18
EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Iberdrola SA-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Iberdrola SA-Aktie an diesem Tag 10,69 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 935,454 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 19,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 913,94 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 17 913,94 EUR entspricht einer Performance von +79,14 Prozent.
Insgesamt war Iberdrola SA zuletzt 125,57 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|21.01.26
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|19,38
|2,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.