EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Iberdrola SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Iberdrola SA-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Iberdrola SA-Aktie an diesem Tag 10,69 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 935,454 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 19,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 913,94 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 17 913,94 EUR entspricht einer Performance von +79,14 Prozent.

Insgesamt war Iberdrola SA zuletzt 125,57 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at