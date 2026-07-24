EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Iberdrola SA-Einstiegs gewesen.

Das Iberdrola SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Iberdrola SA-Papiers betrug an diesem Tag 11,47 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hat, hat nun 871,840 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 360,94 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,61 Prozent vermehrt.

Der Iberdrola SA-Wert an der Börse wurde auf 135,96 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at