WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

Iberdrola SA-Performance 16.01.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Iberdrola SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Iberdrola SA-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,63 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 859,725 Iberdrola SA-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.01.2026 15 724,37 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,29 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 57,24 Prozent.

Jüngst verzeichnete Iberdrola SA eine Marktkapitalisierung von 118,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

08.01.26 Iberdrola Buy UBS AG
12.12.25 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.12.25 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Iberdrola Overweight Barclays Capital
Iberdrola SA 18,55

13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

