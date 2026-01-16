EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Iberdrola SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Iberdrola SA-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,63 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 859,725 Iberdrola SA-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.01.2026 15 724,37 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,29 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 57,24 Prozent.

Jüngst verzeichnete Iberdrola SA eine Marktkapitalisierung von 118,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at