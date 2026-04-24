Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Frühe Investition
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24.04.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 24.04.2025 wurden Iberdrola SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Iberdrola SA-Papier an diesem Tag bei 15,34 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 65,210 Iberdrola SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Iberdrola SA-Papiers auf 20,02 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 305,51 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 30,55 Prozent vermehrt.
Alle Iberdrola SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 131,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images