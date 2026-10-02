Iberdrola Aktie

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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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Rentable Iberdrola SA-Investition? 02.10.2026 10:04:08

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Iberdrola SA-Aktien gewesen.

Das Iberdrola SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Iberdrola SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Iberdrola SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20,479 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 20,73 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 424,53 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 324,53 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Iberdrola SA eine Marktkapitalisierung von 133,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

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