Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Iberdrola SA-Performance
|
16.10.2026 10:03:30
EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 16.10.2023 wurde das Iberdrola SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,52 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 951,022 Iberdrola SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 475,51 EUR, da sich der Wert einer Iberdrola SA-Aktie am 15.10.2026 auf 21,53 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 104,76 Prozent.
Der Iberdrola SA-Wert an der Börse wurde auf 140,90 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images
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