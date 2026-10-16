EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Iberdrola SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 16.10.2023 wurde das Iberdrola SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,52 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 951,022 Iberdrola SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 475,51 EUR, da sich der Wert einer Iberdrola SA-Aktie am 15.10.2026 auf 21,53 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 104,76 Prozent.

Der Iberdrola SA-Wert an der Börse wurde auf 140,90 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at