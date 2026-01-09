EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iberdrola SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Iberdrola SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,84 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investierten, hätten nun 92,251 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.01.2026 gerechnet (18,94 EUR), wäre das Investment nun 1 747,23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74,72 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Iberdrola SA zuletzt 123,10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at