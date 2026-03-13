Iberdrola Aktie

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

Lohnende Iberdrola SA-Investition? 13.03.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Iberdrola SA-Aktien verdienen können.

Am 13.03.2021 wurde die Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Iberdrola SA-Anteile 10,49 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 95,289 Iberdrola SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.03.2026 1 861,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19,54 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86,20 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Iberdrola SA betrug jüngst 128,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

