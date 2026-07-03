EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Iberdrola SA-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Iberdrola SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Iberdrola SA-Papier bei 10,23 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 977,911 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 005,53 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Papiers am 02.07.2026 auf 21,48 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 110,06 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Iberdrola SA belief sich jüngst auf 137,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at