Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Performance im Blick
|
19.06.2026 10:04:24
EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.06.2025 wurde das Iberdrola SA-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Iberdrola SA-Anteile betrug an diesem Tag 16,24 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,160 Iberdrola SA-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.06.2026 128,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,84 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +28,36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Iberdrola SA bezifferte sich zuletzt auf 136,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images