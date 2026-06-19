Iberdrola Aktie

Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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Performance im Blick 19.06.2026 10:04:24

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Iberdrola SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 19.06.2025 wurde das Iberdrola SA-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Iberdrola SA-Anteile betrug an diesem Tag 16,24 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,160 Iberdrola SA-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.06.2026 128,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,84 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +28,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Iberdrola SA bezifferte sich zuletzt auf 136,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

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