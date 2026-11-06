Iberdrola Aktie

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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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Lukrative Iberdrola SA-Investition? 06.11.2026 10:03:30

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Iberdrola SA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Iberdrola SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Iberdrola SA-Anteile an diesem Tag 17,77 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Iberdrola SA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 562,746 Iberdrola SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 813,73 EUR, da sich der Wert einer Iberdrola SA-Aktie am 05.11.2026 auf 22,77 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,14 Prozent gesteigert.

Iberdrola SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 146,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

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