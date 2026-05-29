EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Iberdrola SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Iberdrola SA-Papier via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,46 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 8,726 Iberdrola SA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 170,55 EUR, da sich der Wert eines Iberdrola SA-Papiers am 28.05.2026 auf 19,55 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 170,55 EUR entspricht einer Performance von +70,55 Prozent.

Zuletzt verbuchte Iberdrola SA einen Börsenwert von 129,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at