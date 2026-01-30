Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Profitabler Iberdrola SA-Einstieg?
|
30.01.2026 10:03:53
EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Iberdrola SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Iberdrola SA-Anteile bei 13,66 EUR. Bei einem Iberdrola SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73,206 Iberdrola SA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.01.2026 1 382,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,89 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 38,29 Prozent gesteigert.
Iberdrola SA war somit zuletzt am Markt 121,71 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images