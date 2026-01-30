EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Iberdrola SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Iberdrola SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Iberdrola SA-Anteile bei 13,66 EUR. Bei einem Iberdrola SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73,206 Iberdrola SA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.01.2026 1 382,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,89 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 38,29 Prozent gesteigert.

Iberdrola SA war somit zuletzt am Markt 121,71 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at