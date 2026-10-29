EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inditex-Aktie Investoren gebracht.

Das Inditex-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,34 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Inditex-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 309,262 Inditex-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 17 652,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57,08 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 76,53 Prozent gesteigert.

Am Markt war Inditex jüngst 177,80 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at