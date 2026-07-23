EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Inditex-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Inditex-Aktie statt. Der Schlusskurs des Inditex-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,874 Inditex-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 156,90 EUR, da sich der Wert einer Inditex-Aktie am 22.07.2026 auf 54,60 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 56,90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Inditex eine Börsenbewertung in Höhe von 168,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at