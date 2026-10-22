EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Inditex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Inditex-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,76 EUR. Bei einem Inditex-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,510 Inditex-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 56,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 846,55 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84,66 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 176,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at