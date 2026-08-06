Inditex Aktie

Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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Lukrativer Inditex-Einstieg? 06.08.2026 10:03:55

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Inditex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Inditex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 32,06 EUR. Bei einem Inditex-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 311,915 Inditex-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2026 18 247,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58,50 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 82,47 Prozent.

Inditex wurde am Markt mit 181,31 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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