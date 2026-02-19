Inditex Aktie

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

Lukrative Inditex-Investition? 19.02.2026 10:03:24

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 10 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Inditex gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Inditex-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,26 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 353,920 Inditex-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Inditex-Papiers auf 57,76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 442,40 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +104,42 Prozent.

Der Börsenwert von Inditex belief sich jüngst auf 177,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

09.02.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
23.01.26 Inditex Equal Weight Barclays Capital
12.01.26 Inditex Outperform Bernstein Research
12.01.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 57,74 -0,59%

