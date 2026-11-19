Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Inditex-Performance im Blick
|
19.11.2026 10:03:23
EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Inditex-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,47 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 328,192 Inditex-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 59,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 481,46 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 94,81 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 185,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|03.11.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|57,60
|-0,72%