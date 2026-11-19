So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inditex-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Inditex-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,47 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 328,192 Inditex-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 59,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 481,46 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 94,81 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 185,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at