Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Inditex-Investition im Blick
|
27.08.2026 10:03:21
EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Inditex-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,96 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 345,304 Inditex-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (58,26 EUR), wäre das Investment nun 20 117,40 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 101,17 Prozent zugenommen.
Der Inditex-Wert an der Börse wurde auf 181,62 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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