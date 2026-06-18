Inditex Aktie

Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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Langfristige Investition 18.06.2026 10:04:37

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Inditex-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Inditex-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Inditex-Aktie betrug an diesem Tag 44,43 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 22,507 Inditex-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.06.2026 auf 56,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 270,31 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,03 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Inditex eine Marktkapitalisierung von 174,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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