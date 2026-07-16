Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Frühe Anlage
|
16.07.2026 10:03:23
EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr eingebracht
Am 16.07.2025 wurde die Inditex-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Inditex-Aktie bei 41,86 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 238,892 Inditex-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Inditex-Aktie auf 54,08 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 919,25 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,19 Prozent erhöht.
Alle Inditex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 167,41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com