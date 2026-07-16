EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Inditex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.07.2025 wurde die Inditex-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Inditex-Aktie bei 41,86 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 238,892 Inditex-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Inditex-Aktie auf 54,08 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 919,25 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,19 Prozent erhöht.

Alle Inditex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 167,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at