Inditex Aktie

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WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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Rentable Inditex-Investition? 13.08.2026 10:03:44

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Inditex-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Inditex-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 42,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Inditex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,344 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 57,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,72 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 35,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 183,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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