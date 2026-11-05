EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inditex-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem Inditex-Papier statt. Der Schlusskurs der Inditex-Aktie betrug an diesem Tag 47,94 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,086 Inditex-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Inditex-Aktie auf 59,06 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,20 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 23,20 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Inditex eine Marktkapitalisierung von 174,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at