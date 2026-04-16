EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das Inditex-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,77 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Inditex-Aktie investierten, hätten nun 34,758 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 835,94 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 15.04.2026 auf 52,82 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83,59 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Inditex eine Börsenbewertung in Höhe von 165,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at