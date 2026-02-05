Inditex Aktie

Rentable Inditex-Anlage? 05.02.2026 10:03:18

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Inditex-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das Inditex-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Inditex-Papier bei 29,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Inditex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,432 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.02.2026 194,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 94,23 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Inditex eine Marktkapitalisierung von 170,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

