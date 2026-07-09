Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Inditex-Investmentbeispiel
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09.07.2026 10:03:25
EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Inditex-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Inditex-Aktie bei 29,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 33,563 Inditex-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,16 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 817,75 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 81,78 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Inditex betrug jüngst 175,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com