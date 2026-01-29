Inditex Aktie
EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Inditex-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 51,48 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Inditex-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 194,250 Inditex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 512,82 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Anteils am 28.01.2026 auf 54,12 EUR belief. Damit wäre die Investition 5,13 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Inditex einen Börsenwert von 169,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
