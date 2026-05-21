Inditex Aktie

Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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Rentable Inditex-Anlage? 21.05.2026 10:03:40

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inditex-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Inditex-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Inditex-Papier an diesem Tag bei 48,57 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Inditex-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,059 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.05.2026 104,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 50,74 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,47 Prozent gesteigert.

Inditex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 155,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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