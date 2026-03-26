EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inditex von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inditex-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Inditex-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Inditex-Papier bei 46,81 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,363 Inditex-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Inditex-Papiers auf 50,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 076,69 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,67 Prozent.

Der Marktwert von Inditex betrug jüngst 157,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at