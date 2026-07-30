Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Inditex-Anlage unter der Lupe
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30.07.2026 10:03:24
EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor 5 Jahren verdient
Inditex-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 28,59 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Inditex-Aktie investiert hat, hat nun 34,977 Anteile im Depot. Die gehaltenen Inditex-Aktien wären am 29.07.2026 1 974,82 EUR wert, da der Schlussstand 56,46 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 97,48 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Inditex eine Börsenbewertung in Höhe von 177,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com