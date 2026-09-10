EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Inditex eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 10.09.2025 wurde die Inditex-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Inditex-Aktie betrug an diesem Tag 45,43 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,012 Inditex-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 199,21 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Anteils am 09.09.2026 auf 54,48 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,92 Prozent.

Der Börsenwert von Inditex belief sich zuletzt auf 176,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at