Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Hochrechnung
|
10.09.2026 10:03:55
EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor einem Jahr verdient
Am 10.09.2025 wurde die Inditex-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Inditex-Aktie betrug an diesem Tag 45,43 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,012 Inditex-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 199,21 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Anteils am 09.09.2026 auf 54,48 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,92 Prozent.
Der Börsenwert von Inditex belief sich zuletzt auf 176,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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