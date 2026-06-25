ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|ING Group-Investition im Blick
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25.06.2026 10:04:10
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ING Group-Papier an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ING Group-Papier bei 9,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ING Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,712 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.06.2026 294,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,47 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 194,22 Prozent vermehrt.
Der ING Group-Wert an der Börse wurde auf 80,30 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
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