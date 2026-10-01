ING Group Aktie

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WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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Frühe Investition 01.10.2026 10:03:17

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ING Group-Investment gewesen.

ING Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 12,55 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die ING Group-Aktie investiert hat, hat nun 796,813 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 087,65 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Papiers am 30.09.2026 auf 31,49 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 150,88 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von ING Group belief sich zuletzt auf 89,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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