EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ING Group-Investment gewesen.

Am 11.06.2023 wurde die ING Group-Aktie an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,08 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ING Group-Aktie investiert, befänden sich nun 82,754 ING Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.06.2026 2 072,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,05 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 107,30 Prozent gleich.

Der Börsenwert von ING Group belief sich zuletzt auf 72,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at