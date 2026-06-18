EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ING Group-Aktien gewesen.

Am 18.06.2021 wurde das ING Group-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das ING Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 913,743 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 118,79 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Papiers am 17.06.2026 auf 27,49 EUR belief. Damit wäre die Investition um 151,19 Prozent gestiegen.

ING Group war somit zuletzt am Markt 77,24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at